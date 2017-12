Isis väittää olevansa Pietarin kauppapommin takana

New Yorkin tuhoisimmassa tulipalossa kuollut ainakin 12 – joukossa yksivuotias lapsi

New Yorkin Bronxin kaupunginosassa on palanut asuinkerrostalo. Ainakin 12 ihmistä on kuollut, ja uhreja saattaa tulla lisää. Kuolonuhreista nuorin on yksivuotias ja vanhin 50-vuotias. Lue lisää