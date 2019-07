Iran päästi toisen nappaamansa tankkerin menemään, toinen on yhä sen hallussa

Asap Rocky pysyy vangittuna Ruotsissa – määrä esiintyä elokuussa Tampereen Blockfestilla

Tukholman käräjäoikeus on päättänyt, että amerikkalainen rap-artisti Asap Rocky eli Rakim Mayers pysyy vangittuna vielä viikon. Syyttäjä Daniel Suneson on pyytänyt pidätyksen jatkamista. Sunesonin mukaan epäillyn pahoinpitelyn tutkinta vaatii vielä lisäaikaa. Käräjäoikeuden päätöksessä sanotaan, että syyte on nostettava viimeistään ensi torstaina. Lue lisää