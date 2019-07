Iran aikoo käynnistää raskasvesireaktorinsa uudelleen

TEHERAN

Iran aikoo käynnistää Arakin raskasvesireaktorinsa uudelleen, kertoo paikallinen uutistoimisto ISNA. Asiasta ilmoitti maan atomienergiajärjestön puheenjohtaja Ali Akbar Salehi.

Salehin mukaan ydinenergia on maalle välttämättömyys eikä energian tuottamisen jatkuvuudelle ole muuta tapaa.

Iranin ydinsopimus on ollut viime aikoina useasti tapetilla, kun Yhdysvallat irtisanoutui siitä vuosi sitten. Yhdysvallat on asettanut sittemmin uusia pakotteita Iranille. Ydinsopimuksen tarkoituksena on sitouttaa Iran rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi talouspakotteiden keventämiselle.

Iran kertoi raskasvesisuunnitelmistaan jo toukokuussa

Jo toukokuussa Iran kertoi, että se lakkaa toistaiseksi noudattamasta rajoituksia, jotka koskevat rikastettua uraania ja raskaan veden varastoja. Samassa yhteydessä Iran antoi ydinsopimuksessa vielä oleville maille 60 päivää aikaa selvittää keinot, joilla Iran voisi kiertää Yhdysvaltain pakotteet ja myydä öljyä.

Kuukausi sitten Iran ilmoitti luopuvansa uusista ydinsopimuksen sitoumuksistaan heinäkuussa. Kuukauden takainen ilmoitus merkitsi sitä, että Iran lakkaa noudattamasta niitä rajoituksia, jotka koskevat uraanin rikastusasteen nostamista ja Arakin raskaan veden reaktorin uudenaikaistamista.

Iran on sittemmin jo rikastuttanut uraania yli sopimuksessa sovittujen rajojen.

CNBC:n mukaan raskasta vettä voidaan käyttää reaktoreissa, kun valmistetaan plutoniumia. Plutoniumia taas käytetään ydinohjuksissa.