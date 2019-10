YK vaatii Irakia selvittämään mellakkapoliisin voimankäytön

BAGDAD/GENEVE

YK vaatii Irakin hallitusta selvittämään nopeasti ja avoimesti, miten maan mellakkapoliisi on toiminut viime päivien yhteenotoissa. Mielenosoittajien ja poliisin yhteenotoissa on uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan neljän päivän aikana kuollut ainakin 34 ihmistä. Neljä kuolleista oli poliiseja.

YK:n ihmisoikeusedustajan toimisto kehotti Irakin hallitusta kunnioittamaan kansalaisten ilmaisu- ja kokoontumisvapautta. Mielenosoittajat ovat lähteneet kaduille protestoimaan Irakin työttömyyttä, korruptiota ja surkeita julkisia palveluita vastaan.

Tähän asti ihmisoikeusedustajan toimisto on saanut varmistettua 12 ihmisen kuoleman, sanoi tiedottaja Marta Hurtado. Lisäksi loukkaantuneita on satoja. Mielenosoitukset alkoivat Bagdadissa tiistaina ja ovat sittemmin levinneet shiiamuslimien alueille maan eteläosassa. Pohjoisessa ja lännessä on toistaiseksi ollut melko rauhallista.

Hurtadon mukaan on syytä epäillä, että turvallisuusjoukot ovat käyttäneet liian kovia toimia ja paikoin ampuneet mielenosoituksia kovilla.

– Voimankäytön tulee olla kansainvälisten ihmisoikeussääntöjen mukaista, Hurtado sanoi.

Pääministeri aneli lisää aikaa uudistuksille

Irakin pääministeri Adil Abdul-Mahdi puolusti televisiopuheessaan varhain perjantaina hallituksen saavutuksia ja lupasi avustuksia heikoimmassa asemassa oleville perheille. Pääministeri aneli myös lisää aikaa viime vuonna luvattujen uudistusten toteuttamiseen.

Vain tunteja ennen pääministerin puhetta öljy- ja teollisuusministeriön ulkopuolella Bagdadissa velloi vihainen väkijoukko, joka uhosi marssivansa pääkaupungin kuuluisalle Tahririn aukiolle saakka.

– Emme lopeta ennen kuin hallitus kaatuu. Minulla ei ole muuta kuin 250 dinaaria (vajaat 20 senttiä) taskussani. Hallituksen virkamiehillä kyllä on miljoonia, valitti Ali, 22, joka kertoi olevansa työtön yliopistotutkinnostaan huolimatta.

Toinen mielenosoittaja, Abu Jafaar, ei ymmärtänyt poliisin kovia otteita.

– Miksi poliisit ampuvat samanlaisia irakilaisia kuin mitä he itsekin ovat? Hekin kärsivät: heidän pitäisi auttaa ja suojella meitä, Jafaar perusteli.

Pääministerin mukaan poliisit ovat toimineet "kansainvälisten normien mukaisesti" mielenosoittajia taltuttaessaan.

Irak on Transparency International -järjestön mukaan maailman 12:nneksi korruptoitunein maa.