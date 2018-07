"Intia on vaarallisin maa naisille" – Bussissa joukkoraiskauksen uhriksi joutuneen äiti on yhtä mieltä kyselyn kanssa

Naisopiskelija joutui joukkoraiskatuksi ja tapetuksi delhiläisessä linja-autossa yli viisi vuotta sitten. Opiskelijan äiti oli yhtä mieltä Thomson Reuters Foundationin asiantuntijoille teettämän kyselyn kanssa siitä, että Intia on maailman vaarallisin maa naisille.

Kyselyyn osallistui 548 naisasiantuntijaa, ja se toteutettiin korkean seksuaalisen väkivallan riskin ja naisten kohtaaman orjatyön takia. Intian noustessa kyselyssä korkeimmalle sijalle sodan runtelemat Afganistan ja Syyria asettuvat listalla toiseksi ja kolmanneksi, perässään Somalia ja Saudi-Arabia.

Intiassa naisten ja lasten asioita ajava ministeriö sivuutti kesäkuun loppupuolella julkaistut tulokset "yrityksenä mustamaalata maata".

Eri mieltä on kuitenkin Asha Singh , jonka 23-vuotiaan tyttären kuolema joulukuussa 2012 aiheutti raivoa maailmanlaajuisesti ja johti kovempiin lakeihin seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan.

Singh totesi, että kyselyn pitäisi toimia muistutuksena siitä, että Intiassa naisten asiat eivät ole muuttuneet.

– Joka päivä, jopa joka tunti, viaton tyttö tai nainen raiskataan täällä, Singh kertoi Reutersille.

– Minä näen totuuden tässä tutkimuksessa. On paljon puhetta, muttei koskaan todellisia, tiukkoja toimia naisten turvallisuuden eteen, ei oikeudellisia, eikä ennaltaehkäiseviä.

Tutkimus toisti samankaltaisia tuloksia, kuin vuonna 2011 tehty kysely, jossa Intia sijoittui neljänneksi. Tulos on herättänyt keskustelua naisten turvallisuudesta ja heidän oikeuksiensa turvaamisesta sekä hallinnut niin sanomalehtien kuin TV-uutistenkin otsikoita Intiassa.

Siitä huolimatta, Intian naisten ja lasten oikeuksia ajava ministeriö väittää tutkimusta pyrkimykseksi "saada huomio pois todellisista parannuksista", joita maassa on vuoden 2012 hyökkäyksen jälkeen tehty.

– Vuoden 2012 valitettavien tapahtumien jälkeen koko maa on ollut varuillaan naisten turvallisuuden suhteen ja huolehtinut heidän tasa-arvoisesta asemastaan niin kotona, taloudessa kuin yhteiskunnassa kokonaisuudessaan, ministeriö totesi lausunnossaan.

Uhrin äiti vaatii toimia

Ministeriö on aikaisemmin kieltäytynyt kommentoimasta kyselyn tuloksia. Myös kansallinen naiskomitea kiisti tulokset toteamalla, etteivät ne "edusta 1,3 miljardin ihmisen maata".

Aikaisemmin tänä vuonna Intia hyväksyi kuolemantuomion alle 12-vuotiaan tytön raiskauksesta ja lisäsi vankeusaikaa vanhempien tyttöjen ja naisten raiskauksesta. Päätös syntyi maanlaajuisen raivon seurauksena sen jälkeen, kun kahdeksanvuotias muslimityttö raiskattiin ja murhattiin Jammun ja Kashmirin osavaltiossa Pohjois-Intiassa.

Asha Singh kuitenkin vaati hallitusta kääntämään katseensa uudelleen asiaan ja korjaamaan kieron rikosoikeusjärjestelmän, joka on hänen mukaansa pitänyt hänen tyttärensä kuolemaantuomitut hyökkääjät elossa.

– Hallitus voi valita, kiistääkö se kyselyn tulokset vai hyväksyykö se ne. Sen on kuitenkin mietittävä, miksi tällainen tilanne yhä rehottaa, ja miksi tällaisia tutkimuksia tehdään, hän sanoi.

– He voivat sanoa, että ei, Intia on täysin turvallinen naisille, mutta entäpä raiskauksen uhrit? Voivatko he sanoa samaa?

Neljä raiskausilmoitusta tunnissa

Intian hallituksen tiedot osoittavat, että ilmoitukset naisiin kohdistuvista rikoksista lisääntyivät 83 prosentilla vuosien 2007 ja 2016 välillä. Silloin ilmoituksia raiskauksista tuli neljä tunnissa.

Asiantuntijakyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, mitkä viisi YK:n 193 jäsenmaasta he uskovat vaarallisimmiksi naisille. Lisäksi vastaajat arvioivat, mikä maista on pahin terveydenhuollon, taloudellisten resurssien, kulttuuristen ja perinteisten käytäntöjen, seksuaalisen väkivallan ja häirinnän sekä väkivallan ja ihmiskaupan suhteen.

Kyselyyn osallistuneiden vastauksissa Intia nousi naisille vaarallisimmaksi maaksi myös ihmiskaupan osalta, kuten myös seksiorjuuden ja kotiorjuuden sekä maassa tavanomaisten käytäntöjen, kuten pakkoavioliittojen, kivittämisen ja tyttölasten murhien osalta.