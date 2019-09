Intia menetti yhteyden luotaimeensa juuri, kun se oli laskeutumassa Kuuhun

Dorian laantui ykköskategorian myrskyksi Yhdysvaltain itärannikolla – Bahamalla ainakin 30 kuollutta, 70 000 ihmistä välittömän avun tarpeessa

Trooppinen hirmumyrsky Dorian on heikentynyt ykköskategorian myrskyksi, Yhdysvaltain meteorologit kertoivat perjantaina. Dorian on saavuttanut Pohjois-Carolinan osavaltion rannikon ja puhaltaa myrskytuulia, joiden nopeus on lähes 40 metriä sekunnissa. Lue lisää