Indonesian turmakoneessa kuolleen miehen perhe haastoi Boeingin oikeuteen konemallin turvallisuudesta

Kalifornian maastopaloissa kymmeniä kuolleita, toista sataa kateissa

Kalifornian maastopaloissa on kuollut jo ainakin 59 ihmistä. Lisäksi ainakin 130 on kateissa, kertovat viranomaiset. Sadat pelastajat etsivät kateissa olevia käyttäen apunaan muun muassa koiria. Lisäksi kadonneiden omaisia on kehotettu antamaan dna-näytteitä, jotta palossa kuolleiden henkilöllisyys saataisiin varmistettua. Lue lisää