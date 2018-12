Indonesian alue kärsinyt useista tsunameista – uusimman katastrofin uhrimäärä selviää vasta raivaustöiden edetessä

Indonesiassa yli 160 ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut tsunamin iskettyä maihin – uhriluvun pelätään nousevan

Indonesiassa uhriluku on noussut 168:aan, viranomaiset ilmoittavat AFP:n mukaan. Viimeisimmän tiedon mukaan noin 750 ihmistä on loukkaantunut, lisäksi kolmekymmentä ihmistä on kateissa. Lue lisää