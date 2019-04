Maduro: Venezuela on päässyt Punaisen Ristin kanssa sopuun humanitaarisen avun tuomisesta maahan

WASHINGTON

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro sanoo, että Venezuelan hallinto ja Punainen Risti ovat päässeet sopuun humanitaarisen avun tuomisesta maahan. Poliittisen ja taloudellisen kriisin runtelemassa Venezuelassa kärsitään akuutista ruoan, lääkkeiden ja peruselintarvikkeiden puutteesta. Maassa on lisäksi ollut laajoja sähkökatkoja.

Maduro kiistää, että Venezuelassa on humanitaarinen kriisi. Hänen mukaansa maan taloudelliset huolet johtuvat Yhdysvaltojen pakotteista.

Venezuelassa on käynnissä myös poliittinen valtakamppailu, sillä presidentti Maduron lisäksi oppositiojohtaja Juan Guaido on julistautunut maan väliaikaiseksi presidentiksi.

Guaido julisti tammikuussa itsensä presidentiksi syrjäyttääkseen maan presidentin Maduron. Guaidon mukaan Maduro voitti vaalit vilpillisesti. Maduro on nyt vallankahvassa toista kautta.

Yhdysvallat ja noin 50 muuta maata ovat tunnustaneet Guaidon presidentiksi.

Guaido on yrittänyt aiemmin tuoda maahan ruoka- ja lääkeapua Kolumbiasta ja Brasiliasta, mutta Maduroa tukeva armeija on estänyt avun pääsemisen maahan.

Maduro on aiemmin sanonut, että avun vastaanottaminen olisi ensimmäinen askel kohti Yhdysvaltojen väliintuloa. Apu on ollut pääosin Yhdysvaltojen lahjoittamaa.

Nyt Maduro sanoo, että uusi avustuskampanja "pitää käsitellä ilman poliittista taktikointia ja farssimaista politisoimista" laillisesti ja kunnioittavasti.

3,7 miljoonaa venezuelalaista kärsii aliravitsemuksesta

YK on sanonut aiemmin, että neljäsosa Venezuelan 30 miljoonasta ihmisestä on kiireellisen humanitaarisen avun tarpeessa. YK:n mukaan 3,7 miljoonaa venezuelalaista on aliravittuja ja 22 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista on kroonisesti aliravittuja.

Venezuelassa kärsitään lisäksi hyperinflaatiosta. Tänä vuonna inflaatio on keskimäärin 10 miljoonaa prosenttia. Tämä tarkoittaa, että ihmisten palkat ovat käytännössä arvottomia.

Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence on pyytänyt YK:ta tunnustamaan Guaidon Venezuelan johtajaksi.

– Nicolas Maduron on mentävä, hän sanoo.

Pian Pencen kommentin jälkeen Kansainvälinen valuuttarahasto IMF sanoi, että se ei ole missään yhteyksissä Venezuelaan eikä päästä maata käsiksi instituution valuuttavarantoihin ennen kuin kansainvälinen yhteisö on tunnustanut maan hallinnon.

