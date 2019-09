Ilta-Sanomat: Suomalaismies kuoli Kalifornian 34 uhria vaatineessa venepalossa

Bulgariassa ja Romaniassa taistellaan nopeasti leviävää afrikkalaista sikaruttoa vastaan

Bulgarialainen Vania Dimitrova on järkyttynyt. Hän on saanut maansa eläinlääkintäviranomaisilta ilmoituksen, jonka mukaan hänen on tapettava sikansa afrikkalaisen sikaruton takia. Näin siitä huolimatta, vaikkei tautia ole ilmennyt hänen asuinalueellaan. Lue lisää