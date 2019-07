Poliisi käytti taas kyynelkaasua ja kumiluoteja Hongkongin mielenosoituksissa – kymmenettuhannet lähtivät jälleen kaduille

HONGKONG

Hongkongissa poliisi on jälleen ampunut kyynelkaasua ja kumiluoteja mielenosoittajia kohti lähellä Kiinan-edustustoa.

Kymmenettuhannet mielenosoittajat ovat uhmanneet kieltoa ja lähteneet kaduille vaatimaan muutosta. Viranomaiset ovat antaneet luvan pitää mielenosoituksen ainoastaan keskustan puistossa, mutta protestit ovat nopeasti levinneet myös kaupungin kaduille.

Myös eilen poliisi käytti kyynelkaasua ja kumiluoteja mielenosoittajia vastaan. Kielletyt protestit järjestettiin Kiinan rajan tuntumassa, Yuen Longissa.

Noin viikko sitten naamioitunut miesjoukko hyökkäsi Yuen Longin asemalla mielenosoittajien kimppuun, minkä takia mielenosoittajat ovat tänä viikonloppuna kokoontuneet. Hyökkäyksessä loukkaantui 45 ihmistä.

Poliisia on kritisoitu rankalla kädellä Yuen Longin aseman tapahtumista. Kriitikkojen mukaan poliisi vastasi miesjoukon väkivaltaan liian hitaasti. Tämä on synnyttänyt epäilyjä siitä, että poliisi olisi tarkoituksella jättänyt huomiotta hallintoa tukevan joukon hyökkäyksen. Poliisivoimat ovat kiistäneet syytökset.

Kaaoksen kesä

Kaupunkivaltion suurmielenosoitukset alkoivat lähes kaksi kuukautta sitten, kun kansa lähti kaduille vastustamaan luovutuslakia, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Vaikka laki on pantu jäihin, ovat mielenosoitukset muuntuneet yleisemmäksi Hongkongin hallinnon ja Kiinan-vastaiseksi liikehdinnäksi.

Kiinan tukema Hongkongin aluejohtaja Carrie Lam ei ole eronnut tehtävästään mielenosoittajien vaatimuksista huolimatta.

Kiina on viime viikkojen aikana tuominnut tapahtumat entistä kiivaammin, mutta jättänyt silti tilanteen paikallisen hallinnon hoidettavaksi.

Hongkongin ja Macaon asioiden virasto on kertonut pitävänsä lehdistötilaisuuden maanantaina Pekingissä. Virasto on Manner-Kiinan korkein hallintoelin Hongkongin ja Macaon alueilla. Macao sijaitsee Etelä-Kiinassa ja se on Hongkongin tavoin erityishallintoalue.

"Voimankäyttö lisääntyy molemmin puolin"

Hongkongin mielenosoituksissa on aika ajoin nähty yhteenottoja poliisin ja mielenosoittajien välillä, ja aktivistit ovat syyttäneet poliisia kovista otteista.

Demokratiaa puolustava päättäjä Claudia Mo kertoi, että kaupunki on jäänyt jumiin säälimättömän kierteen keskelle. Hänen mukaansa hallinto ei kiinnitä huomiota suuriin rauhanomaisin mielenilmauksiin, vaan sen sijaan ne päättyvät toistamiseen väkivaltaan poliisin ja pienten ryhmien välillä.

– Molemmin puolin on nähtävissä, että voimankäyttö lisääntyy. Tilanteessa on kuitenkin valtava epätasapaino, koska poliisilla on tappavia aseita, hän kertoi AFP:lle.

Sunnuntaina pahimmat yhteenotot tapahtuivat poliisin ja noin 200 mielenosoittajan ryhmän välillä. Mielenosoittajat olivat taistelleet tiensä aina edustustorakennuksen luokse Sheung Wanin kaupunginosassa. Edustuston luona mielenosoittajat kohtasivat poliisin mellakkajoukot, jotka käskivät heitä keskeyttämään "kielletyn kokoontumisensa".

Ennen pitkää poliisi ampui mielenosoittajia kumiluodein ja kyynelkaasukanisterein, johon mielenosoittajat vastasivat heittämällä tiiliskiviä ja kiviä.

Poliisin Raptor-eliittijoukkojen jäsenet tekivät lukuisia pidätyksiä. Lähestulkoon kaikki pidätetyt olivat nuoria miehiä ja naisia. Lukuisat mielenosoittajat ja kaksi toimittajaa loukkaantuivat.