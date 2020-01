Hillary Clinton hyökkää Bernie Sandersia vastaan uudessa dokumentissa – "Kukaan ei pidä hänestä"

Kiinassa kuollut neljäs koronavirustartunnan saanut ihminen – WHO:n paneeli päättää keskiviikkona, julistaako se kansainvälisen kansanterveyden hätätilan

Kiinassa neljäs ihminen on kuollut koronavirustartuntaan, kertovat maan viranomaiset. Iäkäs mies kuoli sunnuntaina Wuhanissa, josta virustartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa. Tartunnan saaneiden määrä on kohonnut viranomaisten mukaan lähes kolmeensataan. Lue lisää