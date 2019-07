Herttuapari julkaisi Archie-vauvasta kastajaiskuvia – ristiäisten yksityisyys närkästyttänyt Britanniassa

WINDSOR

Sussexin herttuapari prinssi Harryn ja hänen puolisonsa Meghan Marklen virallisella Instagram-tilillä on julkaistu kaksi kuvaa Archie-vauvasta. Parin esikoispoika Archie kastettiin tänään ja kuvaa kastajaisista on odotettu kiivaasti.

Sussexin herttua ja herttuatar kertovat kuvan yhteydessä julkaistussa tekstissä, että ovat iloisia, kun voivat jakaa kastajaispäivän ilon yleisön kanssa, joka on ollut tukena pojan syntymästä asti.

Kuva keräsi ensimmäisen 15 minuutin aikana jo liki 300 000 tykkäystä.

Päivityksessä kerrotaan, että Archie kastettiin tänään käsintehdyssä kastepuvussa, joka on jäljennös alkuperäisestä kuninkaallisesta kastepuvusta. Alkuperäistä, 1840-luvulla teetettyä pukua ei ole käytetty vuoden 2004 jälkeen, jotta se säilyisi.

Yksityiskohtia seremoniasta ei kerrottu julkisuuteen etukäteen, eikä tilaisuuteen päästetty mediaa.

Kastetilaisuus järjestettiin Windsorin linnan yksityisessä kappelissa vajaan tunnin matkan päässä Lontoosta. Vieraita kerrottiin etukäteen olevan runsaat parikymmentä.

Kastajaisiin liittyvä yksityisyys on herättänyt arvostelua Britanniassa, sillä kuninkaallisen perheen ylläpitoon käytetään veronmaksajien rahoja. Tämän vastineeksi on totuttu odottamaan tiettyjen seremonioiden ja kuninkaallista perhettä koskevien tietojen olevan julkisia tai ainakin osittain julkisia.

Prinssi Williaminkaan lasten kastetilaisuuksia ei ole televisioitu, mutta esimerkiksi vieraiden saapuminen on kuvattu samoin kuin tilaisuuksien perhepotretit.

Yksityinen kansalainen

Pariskunnan poika syntyi toukokuussa. Harry ja Meghan avioituivat niin ikään Windsorissa runsas vuosi sitten. Vihkiminen televisioitiin, ja vieraiden joukossa nähtiin runsaslukuinen joukko muun muassa urheilun ja elokuvamaailman tunnettuja kasvoja.

Archiella ei ainakaan toistaiseksi ole kuninkaallista titteliä, vaan hänellä on sukunimenä Mountbatten-Windsor. Archien toinen etunimi on Harrison. Pojan vanhemmat ovat antaneet ymmärtää, että he haluavat kasvattaa lapsesta yksityisen kansalaisen, vaikka Archie on kruununperimysjärjestyksessä seitsemäs. Perhe asuu Windsorin linnan lähistöllä vastaremontoidussa talossa. Remonttiin käytettiin verorahoja noin 2,7 miljoonaa euroa.

Windsorin kaupunki sijaitsee nelisenkymmentä kilometriä länteen Lontoosta. Linna on sen suosittu turistikohde.