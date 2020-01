Harry ja Meghan eivät enää tulevaisuudessa käytä kuninkaallisia titteleitään eivätkä saa valtion varoja

Norjaan lapsineen palautettu Isis-vaimo aiheutti hallituskriisin

Norjalais-pakistanilaisen Isis-vaimon palauttaminen Norjaan on aiheuttanut maassa hallituskriisin. Nainen ja hänen 3- ja 5-vuotiaat lapsensa tuotiin Norjaan, koska vanhempi lapsista on vakavasti sairas. Norjan edistyspuolue on vastustanut palauttamista ja uhkaa nyt erota Erna Solbergin johtamasta hallituksesta. Lue lisää