Harley-Davidson nostaa kytkintä Trumpin kauppapolitiikan vuoksi

Ruotsissa vankeutta kolmelle synagogaa vastaan hyökänneelle miehelle

Ruotsissa kolme miestä on tuomittu vankeusrangaistuksiin viime vuonna Göteborgin synagogaa vastaan tehdystä polttopulloiskusta. Yksi miehistä on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, kun taas kahdella muulla on pakolaisstatus. Lue lisää