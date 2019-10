Hallitsevat konservatiivit ennakkosuosikkeja Puolan vaaleissa

Kaliforniassa maastopalojen tieltä evakuoitu kymmeniätuhansia ihmisiä

Kaliforniassa Yhdysvalloissa kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Tuuli on levittänyt paloja etenkin osavaltion eteläosassa, jossa on tuhoutunut paljon rakennuksia. Lue lisää