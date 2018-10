"Hakemalla haettuja riskejä"?–?suomalaiset tyrmäävät brittien huolen vauvojen nukuttamisesta äitiyspakkauslaatikossa

Toimittajan kuolemaan liitetyt saudit kuuluvat kruununprinssi Mohammedin lähipiiriin – useat yritykset boikotoivat maassa järjestettävää konferenssia

Yksi saudijournalisti Jamal Khashoggin katoamiseen ja epäiltyyn murhaan liitetyistä saudeista on nähty usein Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin matkaseurana tämän ulkomaanmatkoilla. Hän on työskennellyt mahdollisesti tämän henkivartijana, kirjoittaa The New York Times. Lue lisää