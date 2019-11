Haagin puukotuksessa haavoittui kolme alaikäistä – epäiltyä tekijää etsitään edelleen

Haagissa ainakin kolme ihmistä on haavoittunut puukotuksessa

Hollannin hallintokaupungissa Haagissa ainakin kolme ihmistä on haavoittunut puukotuksessa vilkkaalla kauppakadulla Grote Marktstraatilla. Poliisi etsii tekijäksi epäiltyä. Epäilty on 40–50-vuotias harmaaseen verryttelypukuun pukeutunut mies. Poliisi on pyytänyt ihmisiltä tietoja, jos nämä ovat nähneet kuvaukseen sopivaa miestä. Poliisi on myös pyytänyt ihmisiltä mahdollisia kuvia tapauksesta. Lue lisää