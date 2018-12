Guardian: YK:n tarkkailija haluaa perusteellisen tutkinnan Yhdysvaltojen rajaviranomaisten hallussa kuolleen 7-vuotiaan tytön tapauksesta

NEW YORK

Siirtolaisten kohtelua valvova YK:n tarkkailija vaatii itsenäistä ja perusteellista tutkintaa Yhdysvaltojen rajaviranomaisten huostassa kuolleen 7-vuotiaan siirtolaistytön tapauksesta, kertoo Guardian.

Guatemalasta kotoisin oleva 7-vuotias tyttö kuoli joulukuun 8. päivänä, kun hän oli ollut rajaviranomaisten hallussa alle 48 tuntia.

Guatemalalainen tyttö ylitti Yhdysvaltain ja Meksikon rajan isänsä kanssa. Tyttö kuoli sairaalassa, johon hänet kuljetettiin sen jälkeen, kun hän oli alkanut kouristella.

Yhdysvaltain raja- ja tulliviranomaisten mukaan tyttö ei ollut saanut vettä tai ruokaa useisiin päiviin.

Rajaviranomaisten mukaan he tarjosivat tytölle ja tämän isälle vettä ja ruokaa sekä tekivät kaikkensa, jotta tyttö olisi pysynyt hengissä. Tytön isän mukaan heille ei tarjottu vettä ja tyttö oli hyvässä kunnossa ennen kuin he joutuivat yhdysvaltalaisten viranomaisten haltuun.

YK:n tarkkailijan Felipe Gonzalez Moralesin mukaan valtion täytyy taata ihmisten, etenkin lasten, oikeuksien toteutuminen, jos nämä ovat viranomaisten hallussa.

– Valtio on velvollinen pitämään huolta siirtolaisista, jotka tulevat rajalle. He eivät voi kohdella heitä kuin eläimiä epäinhimillisissä olosuhteissa. En sano, että niin tapahtui tässä tapauksessa, mutta Yhdysvalloilla on velvollisuutensa, hän sanoo.

STT

STT