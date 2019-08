Grönlanti kommentoi Trumpin ostohaluja: Olemme avoimia kaupankäynnille, emme myynnille

Britanniassa viritellään pääministeri Johnsonin syrjäyttämishanketta

Britannian parlamentin kesätaukoa on jäljellä vielä reilut kaksi viikkoa, mutta politiikan kulisseissa ei lomailla. Aikaa maan EU-eron toteutumiseen on jäljellä 76 päivää ja yhä enemmän vaikuttaa siltä, että saarivaltakunta on matkalla kohti sopimuksetonta brexitiä. Lue lisää