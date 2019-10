Greta Thunberg matkaa ilmastomielenosoitukseen Yhdysvaltain keskilänteen

Mielenosoitukset korruptiota ja työttömyyttä vastaan jatkuvat Irakissa, tähän mennessä liki 30 ihmistä on kuollut

Irakissa on kuollut viime päivien mielenosoituksissa ainakin 28 ihmistä ja yli tuhat on haavoittunut. Kuolleiden joukossa on kaksi poliisia. Lue lisää