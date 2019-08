Gran Canarialla riehunut maastopalo saatu hallintaan

Kuningataräiti oli "ylipainoinen, ketjupolttava gininjuoja" – Brexit-puolueen pomo parjasi kuninkaallisia huolella puheessaan Australiassa, kertoo Guardian

Kuningatar Elisabet on brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen mielestä "upea, kunnioitusta herättävä nainen" ja Britannia on "helkkarin onnekas", koska sillä on Elisabet. Brittilehti Guardian kertoo Faragen ylistäneen nykyistä kuningatarta puheessaan Australian Sydneyssä konservatiivipolitiikan konferenssissa, jonne mediaa ei päästetty. Guardian on kuitenkin kuullut nauhoitteen Faragen puheesta. Lue lisää