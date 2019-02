Galapagossaarilta löytyi jättimäinen kilpikonna, jonka lajin luultiin kuolleen sukupuuttoon yli 100 vuotta sitten

Maailman ensimmäinen nisäkäslaji on tiettävästi kuollut sukupuuttoon ilmastonmuutoksen takia

Australian hallitus on vahvistanut ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta merkittävän sukupuuton. Australialaistutkijoiden mukaan maan edustalla sijaitsevalla korallisaarella elänyt jyrsijä on tiettävästi maailman ensimmäinen nisäkäslaji, joka on kuollut sukupuuttoon ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia. Lue lisää