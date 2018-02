Floridassa aseistettu seriffin apulainen seisoi koulun ulkopuolella kouluampujan riehuessa

Säpo arvioi Ruotsiin kohdistuvan uhan olevan korkeammalla kuin aikoihin – viranomaiset saavat päivittäin useita ilmoituksia epäillyistä uhista

Ruotsissa on uusi normaalitila, johon kuuluu ääriliikkeiden huolestuttava kasvu, linjaa turvallisuuspoliisi Säpo juuri julkistamassaan vuosikirjassa. Kirjassa turvallisuuspoliisin johtaja Anders Thornberg kirjoittaa, että Ruotsiin kohdistuva uhka on suurempi kuin vuosiin ja turvallisuustilanne on huonontunut. Thornberg siirtyi kuun alussa Ruotsin poliisiylijohtajaksi. Lue lisää