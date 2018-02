Poliisi: Floridan kouluampumisessa kuollut 17 ihmistä

PARKLAND

Yhdysvalloissa Floridassa tapahtuneessa kouluampumisessa on kuollut 17 ihmistä, kertoo paikallispoliisi Twitterissä. Kaksitoista kuolonuhreista ammuttiin koulurakennuksessa, kaksi aivan rakennuksen ulkopuolella ja yksi kauempana kadulla, Guardian uutisoi poliisin kertoneen. Kaksi kuolonuhreista menehtyi sairaalassa.

Lisäksi useita uhreja on hoidettu sairaalassa. CNN:n mukaan sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuudessa on kerrottu, että sairaaloihin vietiin hoidettavaksi yhteensä 17 ihmistä, joiden joukossa oli myös epäilty ampuja. Hänet luovutettiin hoidon jälkeen takaisin poliisin haltuun. Samaisessa sairaalassa hoidettiin myös seitsemää uhria, joista kaksi kuoli, kolme on kriittisessä tilassa ja kolmen tila on vakaa. Uhreja vietiin myös kahteen muuhun sairaalaan. Tiedossa ei ole, kuinka vakavasti he ovat haavoittuneet.

Epäilty on koulun ex-oppilas

Poliisi on kertonut epäillyn tekijän olevan 19-vuotias mies. Hänet saatiin kouluampumisen jälkeen kiinni koulun alueen ulkopuolelta. Poliisi on kertonut, että epäilty on koulun entinen oppilas. Hänet oli erotettu koulusta kurinpidollisista syistä.

Ampuminen tapahtui Marjory Stoneman Douglas -yläkoulussa Parklandin kaupungissa. Kouluviranomaisten mukaan koulu ei saanut minkäänlaista ennakkovaroitusta veriteosta.

– Tyypillisesti tällaisten tapausten jälkeen nähdään, että potentiaalisia merkkejä on voinut olla. En lähde spekuloimaan tässä vaiheessa, oliko niitä nyt, mutta emme saaneet minkäänlaista varoitusta, puhelinsoittoa tai uhkauksia, joista olisimme tietoisia, koulualueen ylitarkastaja Robert Runcie sanoo Guardianin mukaan.

SWAT-erikoisjoukot kävivät koulua vielä läpi puoliltaöin Suomen aikaa. Liittovaltion poliisi FBI on kertonut avustavansa paikallisviranomaisia tutkinnassa.

Trump tviittasi osanottonsa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittasi osanottonsa kouluampumisen uhreille ja heidän läheisilleen.

– Yhdenkään lapsen, opettajan tai kenenkään muun ei pitäisi tuntea oloaan turvattomaksi amerikkalaisissa kouluissa, Trump kirjoitti.

Hän kertoi olleensa yhteydessä Floridan kuvernööriin Rick Scottiin. Scott kertoi pian puolenyön jälkeen Suomen aikaa olevansa matkalla tapahtumapaikalle.

Myös varapresidentti Mike Pence on Twitterissä kommentoinut tapahtunutta.

– Presidentti ja minä seuraamme tilanteen kehittymistä Browardin piirikunnassa, Pence kirjoitti kuvaillen ampumista kauheaksi.

– Olen kiitollinen lainvalvojien rohkeudesta ja pelastushenkilökunnan nopeasta toiminnasta, varapresidentti jatkoi.

Opettaja piilotti lähes 20 oppilasta komeroon

CNN:n haastatteleman Marjory Stoneman Douglas -koulun opettaja Melissa Falkowski kuvaili tapahtumia painajaismaisiksi.

– Tämä oli pahin painajaisskenaario, kamalaa, hän kommentoi.

Falkowski kertoi CNN:lle piilottaneensa 19 oppilasta komeroon.

STT

STT