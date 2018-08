Poliisi: Floridan ampumisessa kolme kuollutta, joista yksi on epäilty ampuja

MIAMI

Yhdysvalloissa Floridan ampumisessa on poliisin mukaan kuollut kolme ihmistä, joista yksi on epäilty ampuja. Hän surmasi itsensä. Haavoittuneita on ainakin yksitoista.

Epäilty oli 24-vuotias mies Baltimoresta, Marylandista. Muita epäiltyjä ei poliisin mukaan ole.

Ampuminen tapahtui videopeliturnauksessa Pohjois-Floridan Jacksonvillessä sunnuntaina. Yhdeksän haavoittunutta kuljetettiin sairaalahoitoon. Osalla heistä oli ampumahaavoja. Lisäksi kaksi ampumisessa haavoittunutta on hakeutunut itse sairaalaan.

Poliisin mukaan ampuja oli yksi pelaajista. Kyseessä oli amerikkalaisen jalkapallon Madden 19 -videopelin turnaus, joka pidettiin paikallisen ostos- ja tapahtumakeskuksen pelibaarissa. Turnaus oli alueellinen karsinta, jonka voittajat pääsevät loppuotteluihin Las Vegasiin. Siellä palkintosumma on 25 000 dollaria.

Jacksonvillen sheriffin Mike Williamsin mukaan ampuminen tapahtui ostoskeskuksessa sijaitsevassa Chicago Pizza -ravintolassa sunnuntaina iltapäivällä paikallista aikaa. Viranomaiset ovat hänen mukaansa saaneet tapahtumapaikan raivattua.

Poliisi on kehottanut Twitterissä ihmisiä pysymään pois alueelta.

Floridassa on ollut useita joukkoampumisia viime vuosina. Aiemmin tänä vuonna 17 ihmistä kuoli paikallisessa kouluampumisessa.

STT

STT