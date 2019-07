FBI varoittaa: Venäjä yrittää edelleen sotkeutua USA:n vaaleihin

Vuodetut asiakirjat paljastavat: kiinalainen teknologiajätti Huawei on rakentanut salassa mobiiliverkkoa Pohjois-Koreaan

Kiinalainen teknologiayhtiö Huawei on rakentanut salassa mobiiliverkkoa Pohjois-Koreaan ainakin kahdeksan vuoden ajan. Asiasta kertoi The Washington Post maanantaina. Lehden tiedot perustuvat sille vuodettuihin asiakirjoihin, joiden lähteinä on muun muassa Huawein entisiä työntekijöitä. Lue lisää