Facebook pyysi anteeksi briteiltä – on yhä arvoitus, käytettiinkö sosiaalista mediaa väärin brexit-äänestyksessä

Kiinan veitsihyökkäyksessä kuolleiden lasten määrä on noussut yhdeksään

Kiinassa veitsihyökkäyksessä kuolleiden lasten määrä on noussut yhdeksään, viranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 10 lasta on haavoittunut. Aiemmin viranomaiset ilmoittivat, että kuolleita on ainakin seitsemän. Lue lisää