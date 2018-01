Euroopan parlamentti hyväksyi mäntyöljyn ja puun polton – kiristäisi uusiutuvan energian tavoitetta

Myrkyllistä pallokalaa myyntiin – hälytys japanilaiskaupungissa

Japanilainen Gamagorin kaupunki on hälyttänyt asukkaansa välttämään pallokalaa, joka pahimmillaan on tappavan myrkyllistä. Myyntiin on vahingossa päässyt japanilaisherkun myrkyllisiä osia. Lue lisää