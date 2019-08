Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Venäjän Magnitskin kohtelusta

STRASBOURG

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuominnut Venäjän tutkintavankeudessa kuolleen juristin Sergei Magnitskin kohtelusta. EIT:n mukaan epäselvissä oloissa vuonna 2009 kuollutta Magnitskia oli kohdeltu huonosti ja häneltä oli evätty tarpeellinen lääketieteellinen hoito.

EIT:n mukaan yli vuoden mittainen pidätys- ja tutkintavankeusaika oli myös kohtuuttoman pitkä syytteisiin nähden.

Väärinkäytöksiä paljastanutta Magnitskia syytettiin Venäjällä veronkierrosta, josta hänet tuomittiin vielä kuolemansa jälkeen.

Magnitski oli ennen pidätystään julkistanut tietoja reilun 200 miljoonan euron suuruisesta kavalluksesta, jonka Venäjän viranomaisten epäiltiin tehneen. 37-vuotiaana kuollut kirjanpitäjä ja asianajaja pidätettiin vuoden 2008 marraskuussa.

Magnitski sairasti vankeudessa ollessaan, ja viranomaisilta vaadittiin toistuvasti, että hän saisi tarvitsemaansa hoitoa. Vankilan kirurgin diagnoosin mukaan Magnitski kärsi sappikivistä ja muista terveysongelmista. Tästä huolimatta häntä pidettiin EIT:n mukaan ylikuormitetussa laitoksessa, jossa ei kyetty tarjoamaan tarvittavaa hoitoa.

Tapaus johti Magnitski-lakeihin

Magnitskin tapaus nosti kansainvälisesti esille sen, miten venäläiset viranomaiset vainosivat tietovuotajia ja poliittisia vastustajia. Yhdysvallat ja muut maat asettivat niin sanottuja Magnitski-lakeja, jotka oli kohdistettu venäläisiin, joita syytettiin ihmisoikeusloukkauksista.

Tapaus johti myös osaltaan Yhdysvaltojen ja Venäjän välien viilenemiseen. Venäjä vastasi tuoreisiin lakeihin kieltämällä yhdysvaltalaisia pareja adoptoimasta venäläisiä lapsia.

Venäläiset syyttäjät aloittivat myöhemmin tutkinnan Magnitskin kuolemaa ympäröivän voimakkaan paheksunnan vuoksi. Tutkinnassa selvisi, että mies oli kuollut akuuttiin sydämen ja haiman vajaatoimintaan ja aivoihin kerääntyneeseen nesteeseen yhdistettynä muihin sairauksiin, kuten diabetekseen.

Tapausta käsitteli ihmisoikeustuomioistuimessa seitsemän tuomaria, joista yksi oli venäläinen. Tuomarit päättivät yksimielisesti, että viranomaiset eväsivät Magnitskilta tärkeän lääketieteellisen hoidon sekä epäonnistuivat ylläpitämään velvollisuutensa hänen henkensä turvaamiseksi.

He myös tuomitsivat kirjanpitäjää vastaan järjestetyn luonnostaan epäreilun kuoleman jälkeisen oikeudenkäynnin.

Kuoleman tutkinta ei ollut tarpeeksi läpikotainen

Tuomioistuin ei kuitenkaan löytänyt tarvittavia todisteita, jotka olisivat tukeneet väitettä siitä, että miehen pidätys olisi ollut mielivaltainen. Heidän mukaansa veropetostutkinta oli aloitettu jo ennen kuin Magnitski julkisti kavallustietonsa.

Venäjän on tuomioistuimen mukaan maksettava 34 000 euroa Magnitskin vaimolle ja äidille. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Venäjä on kuitenkin noudattanut alle puolia ihmisoikeustuomioistuimen päätöksistä. Maa on ollut Eurooppa-neuvoston jäsen vuodesta 1996.

Venäjän oikeusministeriö kertoi harkitsevansa valituksen tekemistä. Ministeriö kertoi tiedotteessa, että tuomioistuin oli tunnustanut Magnitskin pidätyksen ja vangitsemisen olleen täysin Euroopan vuoden 1950 ihmisoikeussopimuksen mukainen.

Viranomaiset perustelivat pitkää tutkintavankeutta sillä, että Magnitskin oli pelätty poistuvan maasta, jos hänet vapautettaisiin. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että hänellä oli ollut vetämässä Britannian viisumihakemus ja varattuna lentoliput Kiovaan.

Viranomaiset lopettivat tutkinnan Magnitskin kuolemasta vuonna 2013. Viranomaiset siirsivät tämän jälkeen huomionsa kuolemanjälkeisen oikeudenkäynnin järjestämiseen.

– Tuomioistuin tuli siihen lopputulokseen, että tutkinta Magnitskin kuolemasta ei ollut tarpeeksi läpikotainen ja tehokas, EIT kertoi tiistaina.

Yhdysvaltain ulkoministeriö asetti toukokuussa pakotteita kahdelle venäläistutkijalle, joiden väitettiin salaillen Magnitskin vankeuteen ja kuolemaan liittyviä tietoja.

Magnitski-laki mahdollistaa mustalle listalle joutuneiden henkilöiden Yhdysvalloissa sijaitsevien varojen jäädyttämisen. Heidän matkustamisensa Yhdysvaltoihin voidaan myös kieltää lain myötä.