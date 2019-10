EU päättää tänään, saako brexit jälleen lisäaikaa

BRYSSEL

Euroopan unionin jäsenmaat päättävät tänään, antavatko ne lisäaikaa Britannian EU-erolle.

Britannian eron on määrä toteutua lokakuun lopussa, jos lisäaikaa ei myönnetä. Britannian yleisradio yhtiön BBC:n mukaan on todennäköistä, että EU myöntää lisäaikaa tammikuun loppuun asti sopimuksettoman eron välttämiseksi. Muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on suosittanut EU-maita hyväksymään lisäajan.

Britannian EU-eroa on lykätty aiemmin jo kahdesti.

Johnson haluaa vaalit

Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti eilen, että jos EU myöntää kolmen kuukauden lisäajan, Johnson haluaa järjestää Britanniassa parlamenttivaalit joulukuussa. Johnson myös toivoo, että ennen parlamentin hajottamista brexit-sopimus saataisiin hyväksyttyä parlamentissa.

Johnsonin suunnitelman mukaan vaalit pidettäisiin joulukuussa. Uudet vaalit vaativat kuitenkin brittiparlamentin hyväksynnän, mikä ei ole lainkaan varmaa. Tähän asti esimerkiksi työväenpuolue on vastustanut uusia vaaleja.

Britannian parlamentti hylkäsi lauantaina Johnsonin EU:n kanssa neuvotteleman brexit-sopimuksen, minkä vuoksi Johnsonin piti jälleen anoa lisäaikaa sopimuksettoman eron välttämiseksi.