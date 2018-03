EU-maat kiristivät suhtautumistaan: Venäjä erittäin todennäköisesti vastuussa Salisburyn iskusta

BRYSSEL

EU-maiden johtajat ovat odotetusti koventaneet suhtautumistaan Venäjän vastuuseen Salisburyn hermomyrkkyiskussa. EU-maat katsovat, että Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa iskusta entistä venäläisagenttia vastaan.

Entinen venäläisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Salisburyssa 4. maaliskuuta. Käytetty hermomyrkkytyyppi on kehitetty entisessä Neuvostoliitossa.

EU-maiden mukaan ei ole muuta todennäköistä selitystä kuin Venäjän vastuullisuus.

Kanta on selvästi suorasanaisempi kuin ulkoministereillä maanantaina. Ulkoministerit tyytyivät toteamaan vain, että ne ottavat äärimmäisen vakavasti Britannian arvion Venäjän vastuusta.

Linjan tiukkenemista osattiin odottaa, sillä osa maista piti kannanottoa liian löysänä. Britannian ohella muun muassa Saksa ja Ranska ovat olleet valmiimpia suorempaan puheeseen.

Yhteisessä kannanotossa EU-maat linjaavat, että ne tekevät johtopäätöksiä Venäjän antamien vastausten perusteella. Venäjä itse on kiistänyt syyllisyytensä.

Diplomaattien karkottamista harkitaan

Osa EU-maista on ryhtynyt toimeen jo ennen yhteistä päätöstä vastatoimista. Financial Timesin mukaan viisi maata – Ranska, Puola ja Baltian maat – harkitsevat venäläisdiplomaattien karkottamista.

Liettuan presidentti Dalia Grybauskaite kertoi torstaina julkisesti, että maa tekee lähiaikoina mahdollisen päätöksen venäläisdiplomaattien karkottamisesta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi torstaina päivällä, että vastatoimiin ryhtyminen vaatii vakavan harkinnan.

– Tapahtumat on tuomittu, se on selvä asia Suomessa kuin EU:ssakin. Siitä ei ole epäselvyyttä, mutta siihen mitkä ovat jatkotoimet, on eri maissa hyvin erilaiset tilanteet, Sipilä vastasi STT:lle ennen huippukokousta.

May: Maailman johtavat tutkijat selvittäneet aineen

Pääministeri Theresa May tapasi EU-johtajia ennen huippukokousta myös pienemmissä ryhmissä.

May tapasi erikseen muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin.

Maailman parhaat tutkijat Porton Downissa ovat Britannian mukaan tunnistaneet iskussa käytetyn aineen Novitshok-ryhmän hermomyrkyksi.

Venäjän tiedetään Britannian mukaan valmistaneen kyseistä ainetta. Lisäksi Mayn kerrotaan tuoneen esiin, että Venäjä on toteuttanut ennenkin palkkamurhia.

Britannia, Ranska ja Saksa tiedottivat tapaamisen jälkeen, että ne aikovat olla lähipäivinä tiiviissä yhteydessä.

STT

STT