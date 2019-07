Etelä-Kalifornian autiomaassa voimakas maanjäristys, tietoon ei ole tullut henkilövahinkoja

Kymmeniä siirtolaisia kateissa kumiveneen kaaduttua Tunisian edustalla

Siirtolaisia kuljettanut alus on kaatunut Tunisian edustalla, kertoo Tunisian rannikkovartiosto. Rannikkovartioston mukaan alukselta on saatu pelastettua vain neljä ihmistä ja yli 80 on kateissa. Yksi pelastetuista kuoli myöhemmin sairaalassa. Lue lisää