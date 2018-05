Etelä-Sudania piinaa vähälle huomiolle jäänyt kriisi – sotaa, lapsisotilaita, ruokapulaa ja turhautumista

Tuhansia kuolleita ja noin neljä miljoonaa pakolaista. Kyseessä ei ole vain Syyria tai Jemen, vaan myös vuonna 2011 itsenäistynyt Etelä-Sudan, joka on ollut vuodesta 2013 sisällissodan kourissa.

–Maassa on aika epävakaa tunnelma. Ihmiset ovat turhautuneita sodan jatkumiseen. Työmahdollisuuksia ei juuri ole. Etelä-Sudan on ollut jo aiemmin hyvin alikehittynyt maa. Taloudellinen tilanne on huono, kertoo Etelä-Sudania juuri kiertänyt suomalainen Unicefin avustustyöntekijä Martti Penttilä Lännen Medialle.

Sotatila on vaikeuttanut maanviljelyä, mikä on osaltaan johtanut ruokapulaan maassa.

–Avun saaminen perille on lisäksi vaikeata, koska tiet ovat huonossa kunnossa. Pian alkavan sadekauden takia tilanne heikkenee entisestään. Ihmisillä on pulaa ruoasta, puhtaasta vedestä ja lääkkeistä, Penttilä sanoo.

Etelä-Sudanin levottomuudet johtuvat lähinnä siitä, että maassa on käynnissä etnisesti värittynyt taistelu vallasta. Poliittisten voimahahmojen Salva Kiirin ja Riek Macharin ympärille on syntynyt osin etninen taistelu vallasta, jossa myös siviilit ovat joutuneet kärsimään aseellisten ryhmien väkivallasta.

–Turhautuneimpia ovat täällä he, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa taistelujen takia. Jako eri heimojen välillä ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Radikaalimpien näkemysten mukaan pääkaupungissa Jubassa ei voisi lainkaan liikkua tiettyjen heimojen jäseniä, mutta kyllä heitä täällä tiettyjen arpitatuointien perusteella liikkuu.

YK:n tietojen mukaan tuhansia ihmisiä on kuollut ja noin neljä miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

–Maan sisällä on kaksi miljoonaa pakolaista ja naapurimaihin on lähtenyt kaksi miljoonaa pakolaista niin ikään, Penttilä toteaa.

Pientä toivoa lapsisotilaille

Etelä-Sudanin sota ja ihmisten hätä ei ole näillä näkymin helpottamassa nopeasti. Pysyvää rauhaa ei ole näköpiirissä.

Penttilän mukaan hänen havaitsemiaan pieniä toivonmerkkejä on ollut havaittavissa lähinnä lapsisotilaiden vapauttamisessa.

Sotaan on värvätty paljon lapsia sotimaan.

–Seurasin yhtä lapsisotilaiden vapautustilaisuutta, joka alun jäykkyyden jälkeen vaihtui tanssiksi. Entisille lapsisotilaille järjestetään ammatillista koulutusta. Työmahdollisuuksia ei tosin ole paljon tarjolla, Penttilä selvittää.

Esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on ollut huolissaan siitä, että muun muassa Etelä-Sudanin kriisi jää esimerkiksi Lähi-idän kriisien varjoon eivätkä avustajamaat jaksa kunnolla kiinnostua Afrikan hädästä.

Penttilä jakaa saman huolen.

–Ehkä ihmiset valitettavasti ajattelevat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, että siellä sotiminen on "normaalia", vaikka kukaan ei tällaisia olosuhteita ja sotaa halua, hän pohtii