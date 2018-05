Etelä-Korean presidentti pyytää YK:ta varmistamaan Pohjois-Korean ydinkoealueen sulkemisen

Pipsa Possu sai sensorin kirveestä Kiinassa: "Kehottaa röhkimään ja loikkimaan lätäköihin"

Brittiläinen Pipsa Possu -animaatio on poistettu suositusta kiinalaisesta Douyin-videopalvelusta. Samoin hashtag #PeppaPig on tästä lähin pannassa palvelussa, kertoi Global Times -lehti. Sarjan poistamisen syynä on lehden mukaan sen "kumouksellinen" sisältö. Lue lisää