Espanjassa viisi kuoli bussin törmättyä siltapilariin

Libyassa satoja paennut vankilasta mellakoiden jälkeen

Libyassa satoja vangittuja on paennut poliisin mukaan vankilasta mellakoiden jälkeen. Vartijat eivät onnistuneet estämään pakoa, koska he pelkäsivät oman henkensä puolesta, kertoo paikallinen poliisi tiedotteessaan. Paenneita on kaikkiaan noin 400. Lue lisää