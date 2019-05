Raketti-iskut Gazasta Israeliin jatkuivat yön yli – seitsemän palestiinalaisen ja yhden israelilaisen kerrotaan kuolleen

Gazan kaistaleelta on ammuttu lisää raketteja Israeliin yön ja aamun aikana. Israelilainen Haaretz-lehti uutisoi, että Gazasta on ammuttu yli 400 rakettia viikonlopun aikana. Kostona Israel on iskenyt yli 200 palestiinalaiskohteeseen. Lue lisää