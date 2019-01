Eläinten joukkokuolemat järkyttävät ennätyshelteistä kärsivässä Australiassa

HELSINKI/SYDNEY

Australiaa kärventää poikkeuksellinen helleaalto, jonka suurimmiksi kärsijöiksi ovat joutuneet eläimet. Luonnonvaraisten eläinten joukkokuolemista on kerrottu eri puolilla maata.

Keskisessä Australiassa viranomaiset löysivät maastosta kymmeniä kuolleita tai henkihieverissä olleita villihevosia. Hevoset löytyivät kuivuneen joenuoman pohjalta lähellä Alice Springsin kaupunkia Pohjoisterroritoriossa.

Viranomaisten mukaan hevosista 40 oli jo kuollut nälkään ja nestehukkaan. Lisäksi viitisenkymmentä hevosta oli niin huonossa kunnossa, että ne jouduttiin teurastamaan.

– Ilmastonmuutos on täällä, ja ennakoimme, että tällaisia tapauksia sattuu yhä useammin. Kenelläkään ei ole oikeasti valmiutta tai resursseja niihin vastaamiseen, sanoi alkuperäiskansoja edustavan CLC-neuvoston johtaja David Ross.

Miljoona kalaa kuoli joenpenkalle

New South Walesin osavaltiossa viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä lähestymästä hedelmälepakoita, jotka kuumuuden takia putoilevat puista. Lepakot eivät kestä yli 42 asteen lämpötiloja, ja viime viikkoina lepakoita on löytynyt runsaasti kuolleena eri puolilla maata. Lepakot kantavat lyssavirusta, joka voi ihmisellä johtaa jopa kuolemaan.

New South Walesissa on myös rekisteröity ainakin kaksi suurta kalojen joukkokuolemaa. Niistä pahimmassa joenpenkalta löytyi jopa miljoona kuollutta kalaa. Hallitus on aloittanut selvityksen siitä, mikä joukkokuoleman aiheutti.

Helleaallolle ei näy loppua. Torstaina lämpöennätykset paukkuivat useissa Etelä-Australian kaupungeissa. Esimerkiksi osavaltion pääkaupungissa Adelaidessa lämpötila nousi 47,7 asteeseen, mikä rikkoi vuonna 1939 mitatun aiemman lämpöennätyksen.

Kuumuuden takia myös maastopalojen vaara on suuri useilla alueilla. Tasmaniassa viranomaiset taistelevat jo useita paloja vastaan, ja koko saarelle on julistettu tulentekokielto.

--

Lähteet: ABC, Australian, Sydney Morning Herald, BBC

STT

STT