Eiffel-torni suljetaan vierailijoilta lauantaina Pariisin protestien takia - "Emme voi taata turvallisuutta"

BlacKkKlansman ja Black Panther kilpailevat parhaan elokuvan Golden Globe -palkinnosta

Spike Leen ohjaama BlacKkKlansman, supersankaritarina Black Panther, Queen-laulaja Freddie Mercuryn elämäkertaelokuva Bohemian Rhapsody ja uusi versio A Star Is Born -klassikosta kilpailevat parhaimman draamaelokuvan palkinnosta ensi vuoden Golden Globe -gaalassa. Viides ehdokas tässä luokassa on vielä Suomessa esittämätön If Beale Street Could Talk. Lue lisää