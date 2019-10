Ecuadorin presidentti ja alkuperäiskansojen edustajat aloittivat keskustelut, jotta väkivaltaiset protestit saataisiin loppumaan

Pelastakaa Lapset: Afrikan sarvessa miljoonia uhkaa nälänhätä poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi

Afrikan sarvessa nälkäkatastrofin uhriksi on vaarassa joutua toistakymmentä miljoonaa ihmistä. Heistä puolet on lapsia. Tilanteesta varoittava Pelastakaa Lapset kertoo, että ruuan saanti on uhattuna, koska kesä oli kuivin yli 35 vuoteen. Lue lisää