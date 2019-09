Diktaattori Pinochetin uhreille oikeutta vaatineet mielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen Chilessä

Venäjällä äänestetään tänään: Moskova saa kaupunginduuman, Pietari kuvernöörin

Venäjällä järjestetään tänään useita vaaleja. Eniten huomiota on etukäteen saanut pääkaupunki Moskova, jossa on määrä valita kaupunginduuma. Useilta opposition ehdokkailta estettiin pääsy mukaan vaaleihin. Tämä on aiheuttanut suuria mielenosoituksia, joihin virkavalta on vastannut kovakouraisesti. Useita ehdokkaiksi pyrkineitä ja opposition tukijoita on muun muassa pidätetty ja vangittu. Lue lisää