Demokraattien on voitettava välivaalit ja otettava suuri poliittinen riski, jos he haluavat Trumpin ulos Valkoisesta talosta

Kohu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ympärillä ei näytä laantuvan. Viimeisimpänä lusikkansa soppaan on laittanut Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen , joka tunnusti tiistaina osallisuutensa useisiin syytteisiin, jotka kytkeytyvät Trumpiin ja hänen maksamiinsa lahjuksiin seksiskandaalin välttämiseksi.

Tiistaina pidettiin myös toinen oikeudenkäynti, jossa Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort todettiin syylliseksi useista petoksista. Kampanjapäällikön tuomio liittyy Venäjän väitettyyn sekaantumiseen USA:n presidentinvaaleihin.

Voivatko nyt julki tulleet syytökset vaikuttaa Trumpin asemaan?

– Ei voi tietää, mutta todennäköisesti ei kauheasti. Tosin kaikki riippuu siitä, mitkä ovat jatkoreaktiot, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak .

Salonius-Pasternakin mukaan republikaanipuolueen johdolta tai sen johtavilta hahmoilta ei toistaiseksi ole nähty kovinkaan laajaa tai vahvaa reaktioita Cohenin tunnustukseen eikä sen koommin Manafortin tuomioon.

Jotta republikaanit todella reagoisivat ja asettuisivat Trumpia vastaan, tarvittaisiin pitäviä todisteita siitä, että Trump ja hänen entiset alaisensa ovat sotkeutuneet asioihin, jotka vaikuttavat Yhdysvaltojen etuun. Henkilökohtaiset veropetokset tai muut talousrikokset eivät yksinään riitä.

– Sillä mitä media tai demokraatit tai demokraatteja tukevat henkilöt aiheesta analyyttisesti kirjoittavat, ei yksinkertaisesti ole vaikutusta Trumpin kannalta, Salonius-Pasternak toteaa.

Syytöksiä ja kohuja turtumiseen asti

Presidentti Trumpia ovat kautensa alusta saakka varjostaneet syytökset Venäjä-kytköksistä ja vaalitulosten manipuloimisesta. Puhumattakaan kohuista, jotka liittyvät hänen henkilökohtaiseen elämäänsä.

Trump itse on kuitannut Venäjä-salaliiton kutsumalla asiaa selvittävän tutkinnanjohtaja Robert Muellerin työtä "noitavainoksi". Moskova on odotetusti kiistänyt osallisuutensa.

BBC:n mukaan Trumpin ex-asianajaja Cohen kuitenkin totesi tiistain tunnustuksensa yhteydessä, että siitä on varmasti "suurta hyötyä" myös tutkinnanjohtaja Muellerille.

Cohen kertoi oikeudelle, että hän maksoi Trumpin käskystä hiljaiseksi kaksi naista, jotka väittävät harrastaneensa seksiä Trumpin kanssa. Maksut tapahtuivat ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja ja niiden oli "tarkoitus vaikuttaa vaaleihin ehdokkaan hyväksi".

Cohenin asianajaja piti selvänä, että Cohenin rikokset osoittavat myös Trumpin syyllisyyden.

– Se riittävätkö syytteet juridisesti, on yksi asia. Toinen asia on, kuinka republikaanipuolueen johto ja kongressissa toimivat senaattorit ja edustajat näkevät syytökset. Kynnys nostaa oma ehdokas virkasyytteeseen on aika korkea, koska se hajottaisi puolueen rivejä entisestään, Salonius-Pasternak sanoo.

Välivaalit saattavat muuttaa tilanteen

Trump ja Venäjä voivat kiistää syytteet, mutta entisen asianajan Michael Cohenin tuore tunnustus sekä entisen kampanjapäällikön tuomio asettavat ne väistämättä uuteen valoon.

"Huono päivä kotijoukkueelle", totesi yksi presidentin luotetuista uutistoimisto Reutersin mukaan.

Nimettömänä pysyttelevä lähde lisäsi, että ilmi tulleet paljastukset saattavat vähentää äänestysaktiivisuutta ja sitä kautta kasvattaa republikaanien riskiä hävitä marraskuussa pidettävät välivaalit.

Tällä hetkellä republikaaneilla on Yhdysvaltain edustajainhuoneessa 23 paikan enemmistö.

Demokraattien voitto marraskuussa pidettävissä välivaaleissa saattaisi muuttaa tilanteen Trumpin kannalta epäedulliseksi, mikäli demokraatit saisivat enemmistön sekä ylä- että alahuoneessa.

Salonius-Pasternakin mukaan demokraattien pitäisi myös ottaa suuri poliittinen riski, mikäli he aikoisivat syrjäyttää Trumpin Valkoisesta talosta.

Monien oikeusoppineiden mukaan istuvaa presidenttiä ei voi syyttää rikoksesta.

Perustuslaki sallii kuitenkin sen, että kongressi voi nostaa Trumpia vastaan virkasyytteen, jonka nojalla presidentti voidaan poistaa virastaan merkittävien rikosten ja rikkomusten nojalla.

Jotta näin kävisi, demokraattien pitäisi ottaa suuri poliittinen riski, sillä he eivät voi varmuudella tietää, millä perusteella äänestäjät äänestävät heitä.

Osa pitää Trumpin syrjäyttämistä hyvänä asiana, osa taas näkee presidentin viran kaikesta huolimatta merkittävänä edustuksellisena tehtävänä, jonka maineen virkasyyte voisi tahria.

Yhtäkään presidenttiä ei ole koskaan erotettu virkasyytteen vuoksi koko USA:n historiassa.

– Matka välivaaleista kahden vuoden päästä pidettäviin presidentinvaaleihin on lyhyt. Jos demokraattien mahdollinen virkasyyte menee metsään, he saattavat menettää äänestäjiä, Salonius-Pasternak sanoo.