Corbynin oppositio ei onnistunut kaatamaan Mayn "zombihallitusta" – luottamus säilyi äänestyksessä luvuin 325 – 306

Pääministeri Theresa May sai keskiviikkoiltana odotetusti huokaista helpotuksesta ainakin hetkeksi murskatappionsa jälkeen.

Britannian hallitus säilytti luottamuksensa alahuoneen äänestyksessä luvuin 325?–?306.

Ennakkotietojen mukaisesti torjuntavoiton varmistivat Mayn oman konservatiivipuolueen yhtenäisyys sekä Irlannin unionistipuolueen tuki.

Puheenvuoroissa vilahti mätää, lieskoja ja zombeja

Epäluottamuslausetta esitti oppositiossa istuvan työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sen jälkeen, kun Theresa Mayn neuvottelema EU-erosopimus hylättiin historiallisen suurella enemmistöllä.

Pääministerin eroa vaatineen Corbynin mukaan May johtaa zombihallitusta. Väittelyssä käytettiin muutoinkin hyvin värikkäitä kielikuvia ja voimakkaita ilmaisuja.

Pääministerin virka-asunnolta sanottiin esimerkiksi lähteneen liikkeelle mädän, joka on levinnyt koko maahan - jossa puolestaan roihuavat eriarvoisuuden liekit korkeampana kuin vuosikymmeniin.

–Annetaanko pääministerille uusi mahdollisuus mennä nolaamaan Britannia Brysselissä? Vastauksen on oltava ei, jyrähti Mayta auktoriteetin ja mielikuvituksen puutteesta syyttänyt työväenpuolueen varapuheenjohtaja Tom Watson loppupuheenvuorossaan.

Parlamentin ohella maa on jakautunut leireihin

Epäluottamuslauseen kaatumisesta huolimatta Mayn hallituksen ja brttiparlamentin umpisolmu on edelleen tiukassa.

Pääministerillä on nyt ensi maanantaihin saakka aikaa esittää uusi suunnitelma, jolla Britannian EU-eroa eli brexitiä viedään eteenpäin. Keskiviikkona pääministeri yritti vielä vakuuttaa alahuoneen jäseniä sopimuksen välttämättömyydestä.

Maan on määrä erota unionista maaliskuun lopulla, ja riskinä on ero ilman sopimusta. Tilannetta on kuvattu pahimmaksi poliittiseksi kriisiksi Britanniassa ainakin puoleen vuosisataan.

Parlamentin ohella ristiriidat repivät myös kansalaisia, ja huoli kansan jakautumisesta leireihin tuli alahuoneessa pidetyissä puheenvuoroissa selvästi esille.

Brexitin lisäksi taistellaan vallasta

Työväenpuolue tavoittelee avoimesti vallanvaihdosta ja uusia brexit-neuvotteluja, mutta eripuraa on myös puolueen sisällä. Osa sen parlamentaarikoista kannattaa uutta kansanäänestystä ja koko brexitin perumista.

–Mielestäni se (kansanäänestys) olisi pahinta mitä voisimme tehdä, sillä se syventäisi jakautumista kun tarvitsemme yhtenäisyyttä, May totesi parlamentille.

Opposition mukaan sopu voisi olla mahdollinen, mikäli pääministeri olisi valmis kompromissiin. Työväenpuolue vaatii Britannian ja EU:n välille pysyvää tulliliittoa, tiiviitä sisämarkkinoita sekä kaatunutta sopimusta laajempaa turvaa työntekijöille ja kuluttajille.

May aikoo kuitenkin pitää kiinni pysymisestä tulliliiton ulkopuolella. Myöskään ilmoitusta suorasta neuvottelusta työväenpuolueen kanssa ei ole tullut.

EU-parlementissa huoli sopimuksettomasta erosta

Keskiviikkona Britannian tilannetta käytiin läpi myös EU-parlamentissa.

Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier arvioi puheessaan, ettei Britannian sopimukseton ero ole koskaan ollut yhtä lähellä kuin nyt, kymmenen viikkoa ennen asetettua eropäivää.

Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans harmitteli sopimuksen kaatumista. Hän huomautti, että seuraava askel ei ole EU:n, vaan Britannian.

–Mutta meillä on velvollisuus varmistaa, että olemme valmistautuneita mihin tahansa lopputulokseen, myös epäorganisoituun sopimuksettomaan brexitiin, jolla olisi kausaskantoisia seurauksia sekä Britannialle että Euroopan unionille, hän totesi.

Yritykset varoittavat rajakaaoksesta

Useat suuryritysten johtajat ja muut liike-elämän vaikuttajat varoittivat keskiviikkona katastrofaalisista taloudellisista seurauksista, jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Britannian suurin autonvalmistaja Jaguar Land Rover kehotti parlamenttia sopuun edes siitä, että sopimukseton brexit on poissuljettu vaihtoehto.

Logistiikka-ala ennustaa muussa tapauksessa rajakaaosta. Esimerkiksi tanskalaisen DSV:n johtaja Jens Brörn Andersen ennusti Englannin kanaalille 130-kilometrisiä rekkajonoja.

The Times: brexit 2020 selvitettävänä

Aivan epäluottamusäänestyksen alla Britannian suuntaan avautui kokonaan uusi mahdollisuus.

The Times -lehti uutisoi EU-lähteisiinsä viitaten, että unioni olisi aloittanut selvitykset mahdollisuudesta siirtää brexit vuoteen 2020. Tämä olisi tapahtunut sen jälkeen, kun Saksa ja Ranska olivat ilmoittaneet halustaan pidentää erosopimusneuvottelujen aikataulua.

Tähän asti neuvottelujen jatkumista yli ensi toukokuun EU-parlamenttivaalien yli on pidetty mahdottomana.