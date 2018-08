CNN: Pohjois-Korea palautti USA:lle Korean sodassa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden jäännöksiä

Kalifornian maastopaloista pahimmat ovat Carr ja Ferguson – kuolleita ainakin kahdeksan

Kalifornian 12:sta kaikkien aikojen tuhoisimmista paloista seitsemän on tapahtunut vuoden 2015 aikana tai sen jälkeen, kertoo CNN. Ympäri Kaliforniaa roihuavista metsäpaloista tuhoisimmat ovat nyt Carr ja Ferguson. Niiden yhteenlaskettu kuolonuhrien määrä on noussut kahdeksaan, kertoo NBC. CNN:n mukaan melkein 20 ihmistä on kateissa. Lue lisää