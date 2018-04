CNN-lähteet: Kim valmis tapaamaan Trumpin Koreoiden rajalla

Neljä hiihtäjää ja kaksi kiipeilijää kuollut Sveitsin Alpeilla – hyytävä sää yllätti hiihtäjät

Sveitsin Alpeilla neljä hiihtäjää ja kaksi kiipeilijää on kuollut viikonlopun ja maanantain välisenä aikana. Paikallinen poliisi on vahvistanut kuolemantapaukset. Lisäksi viisi hiihtäjää on kriittisessä tilassa jouduttuaan viettämään yön hyisessä säässä. Lue lisää