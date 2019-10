Chilen pääkaupunkiin julistettiin öinen ulkonaliikkumiskielto

SANTIAGO

Chilen pääkaupunkiin Santiagoon on julistettu öinen ulkonaliikkumiskielto väkivaltaiseksi äityneiden mielenosoitusten takia. Maan turvallisuusviranomaisten mukaan ulkonaliikkumiskielto alkaa sunnuntaina aamuyhdeltä paikallista aikaa.

– Analysoituani tilannetta ja tänään sattuneiden kauhistuttavien tapahtumien takia olen päättänyt jäädyttää vapauksia ja liikkumista täydellisellä ulkonaliikkumiskiellolla, Santiagon turvallisuutta valvova kenraali Javier Iturriaga totesi.

Kipinä Chileä kuumentaneisiin mielenosoituksiin syntyi metrolippujen ja muun julkisen liikenteen hinnankorotuksista. Sittemmin Chilen presidentti Sebastian Pinera on kuitenkin ilmoittanut, että korotukset on toistaiseksi peruttu. Asiasta uutisoi muun muassa BBC. Mielenosoittajien tyytymättömyyden taustalla on kuitenkin laajempi huoli maan taloudesta ja toimeentulosta, sillä esimerkiksi terveydenhuolto, elintarvikkeet ja vuokrat ovat kallistuneet ja eläkkeet ovat pieniä.

Kattilamielenosoitukset äityivät mellakoiksi

Myös lauantaina mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin ja sotilaiden kanssa. Mielenosoittajat muun muassa sytyttivät busseja tuleen, ja mellakkapoliisi puolestaan hajotti protesteja vesitykeillä. Kahakoiden seurauksena maahan julistettiin hätätila, mutta se ei ole toistaiseksi rauhoittanut tilannetta.

Mielenosoitukset alkoivat lauantaina rauhallisina, mutta meluisina, kun tuhannet chileläiset kokoontuivat kaduille kalisuttelemaan patoja ja kattiloita. Myöhemmin päivällä protestit kuitenkin yltyivät mellakoiksi muun muassa presidentin palatsin ja Plaza Italian lähettyvillä.

Perjantaina mielenosoittajat sytyttivät tuleen paikallisen energiayhtiön ja pankin pääkonttorit sekä useita metroasemia. Turvallisuusviranomaisten mukaan yli 300 ihmistä pidätettiin ja yli 150 poliisia loukkaantui.

Mellakoiden vuoksi Santiagon kaduille määrättiin sotilaita partioimaan ensimmäistä kertaa sitten Augusto Pinochetin diktatuurin kaatumisen vuonna 1990.

Hätätila Santiagoon ja sen lähialueille julistettiin 15 päiväksi, ja sen oli tarkoitus rajoittaa kansalaisten liikkumista ja kokoontumista.