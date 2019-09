Britanniassa pääministeri Johnson kritisoi oppositiota korkeimman oikeuden vetämisestä politiikkaan

Britanniassa hallitus säästyy vielä epäluottamuslauseelta – parlamentti palasi töihin korkeimman oikeuden historiallisen ratkaisun jälkeen

Britannian parlamentti on palannut istuntotauolta, jonka korkein oikeus linjasi eilen olleen laiton. Pääministeri Boris Johnson on matkustanut New Yorkin YK-kokouksesta takaisin kotiin. Hänen odotetaan puhuvan parlamentille myöhemmin tänään. Lue lisää