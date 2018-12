The Sunday Times: Britannian pääministeri on lykkäämässä tiistain brexit-äänestystä

LONTOO

Britannian pääministeri Theresa May on lykkäämässä parlamentin alahuoneen äänestystä brexit-erosopimuksesesta ja matkustamassa ensi viikolla Brysseliin vaatimaan parempia sopimusehtoja. Asiasta kirjoittaa The Sunday Times lähteisiinsä nojaten. Lehden mukaan Mayn hallituksen ministerit ja neuvonantajat ovat vakuuttaneet pääministerin siitä, että äänestyksen siirto ja matka Brysseliin on tarpeellinen, jos pääministeri haluaa omien kansanedustajiensa tukevan häntä.

Lehden mukaan ministerit ja neuvonantajat odottavat, että May ilmoittaa asiasta sunnuntain aikana.

Parlamentin alahuoneen on ollut määrä äänestää tiistaina erosopimuksesta, jonka Euroopan unioni ja Britannia ovat neuvotelleet. Sopimuksen hylkäämistä pidetään todennäköisenä, koska sopimusta vastustetaan niin konservatiivien sisällä kuin Pohjois-Irlannin unionistipuolueessakin (DUP).

Lontoossa järjestetään tänään kampanjoita ja mielenilmauksia. Liikkeellä ovat ainakin kovan brexitin kannattajat sekä omassa tapahtumassaan uutta kansanäänestystä vaativat aktiivit.

"Brexit tarkoittaa exitiä" -otsakkeella kulkeva mielenilmaus järjestetään Lontoon keskustassa. Mukana on muun muassa Ukip-puolueen johtaja Gerard Batten.

– Tämä on demokraattinen ja rauhanomainen mielenosoitus, joka ilmaisee lähtöä ajavien voimakkaita tuntoja huolimatta anti-brexit-propagandasta, jolle olemme altistuneet lähes kaksi ja puoli vuotta, tapahtuman Facebook-sivuilla kerrotaan.

Ukip-puolueesta aiemmin viikolla eronnut Nigel Farage on varoittanut, että mielenilmaus muutama päivä ennen ratkaisevaa äänestystä voi poikia väkivaltaa, mikä antaisi brexitin vastustajille aihetta arvosteluun, kertoi EUObserver.

Entinen puoluejohtaja on perustellut eroaan sillä, että puolueella on päähänpinttymä islamista eikä se enää karta ääriainesta.

"Brexit tekee meistä köyhempiä"

Sunnuntaina koolla ovat myös uutta kansanäänestystä vaativat People's vote -aktiivit.

– Lukuisat itsenäiset arviot ovat osoittaneet, että tämä sopimus ajaa meidät heikompaan asemaan vaurioittaen taloutta ja tekemällä meistä köyhempiä, tapahtuman sivuilla vedotaan.

Kampanja muistuttaa, että jopa Britannian hallituksen oma ennuste osoittaa maan aseman heikentyvän verrattuna EU-jäsenyyden jatkamiseen nykyisillä ehdoilla.

Britannian valtiovarainministeriö julkaisi aiemmin arvion, jonka mukaan maan talous supistuu 15 vuoden kuluessa noin neljä prosenttia EU-eron seurauksena.

– Tästä syystä me vaadimme mahdollisuutta sanoa viimeisen sanan brexit-sopimuksesta, aktiivit vaativat.

STT

STT