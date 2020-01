Britanniassa kuohuu prinssi Harryn ja Meghanin vetäytymisilmoituksen jälkeen

LONTOO

Britanniassa on yllätytty ja järkytytty Sussexin herttuapariskunnan keskiviikkoiltaisesta vetäytymisilmoituksesta.

Prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ilmoittivat lausunnossaan perusteellisen ja pitkän harkinnan jälkeen vetäytyvänsä kuninkaallisen perheen ytimestä.

Pariskunta aikoo vastedes asua osin Pohjois-Amerikassa ja keskittyä omiin hyväntekeväisyyshankkeisiinsa. Täsmällisemmin pariskunta ei tulevia työtehtäviään avannut.

Brittimedia kertoo, että vetäytyminen tuli täytenä yllätyksenä ja pettymyksenä esimerkiksi kuningattarelle ja on raivostuttanut prinssi Charlesin ja Williamin. Harryn ja Meghanin ilmoitusta on verrattu jopa kuningas Edvard VIII kruunusta luopumiseen vuonna 1936, kun tämä halusi avioitua Wallis Simpsonin kanssa.

Pariskunnan ilmoituksen on kuvattu aiheuttaneen syvän juovan muun perheen ja pariskunnan välille erityisesti siksi, että ratkaisusta ei etukäteen neuvoteltu.

Edustaminen käy oikeasta työstä

Pariskunta ilmoitti myös aikovansa vastedes olla taloudellisesti riippumaton. Kuninkaallisen perheen ydin saa vuosittaisen palkkion vastineeksi lukuisista virallisista edustustehtävistään.

Näiden tehtävien määrä tilastoidaan tarkoin julkisuudessa, sillä kuninkaallisten odotetaan huolehtivan velvoitteistaan asianmukaisesti huomattavien taloudellisten etujensa ja muiden etuoikeuksiensa tähden.

Esimerkiksi prinsessa Anne työskenteli viime vuonna 167 päivää edustustehtävissä. Prinssi Charlesilla oli 125 virallista työpäivää ja kuningatar Elisabetilla 67, vaikka hän on jo 93-vuotias. Näiden tehtävien lisäksi kuninkaallisen perheen jäsenet osallistuvat epävirallisiin tilaisuuksiin ja antavat nimensä käyttöön esimerkiksi eri hyväntekeväisyyshankkeisiin.

Harryn ja Meghanin ilmoitus ryhtyä taloudellisesti riippumattomaksi merkitsee käytännössä, että he aikovat luopua virallisista tehtävistään. Koska pariskunnan ratkaisu tuli hoville yllätyksenä, käydään heidän tulevasta roolistaan mitä ilmeisimmin vielä jatkoneuvotteluita.

Prinssi Harry suhtautuu kielteisesti julkisuuteen. Hän ei ole peitellyt kriittistä näkemystään mediasta eikä epäröinyt puolustautua yksityisyytensä suojelemiseksi.

Käytännön järjestelyt vielä auki

Prinssi Harrylla on huomattava yksityinen omaisuus, sillä hän on perinyt osan äitinsä varallisuudesta, ja hänen puolisonsakin on vauras aiemman näyttelijänuransa ansiosta.

Silti brittimediassa on alettu kysyä, miten pariskunta tarkkaan ottaen aikoo rahoittaa elämänsä vastedes. Pariskunta voisi mahdollisesti hyödyntää julkisuusarvoaan kaupallisesti, mutta tämä ei olisi ongelmatonta; kuninkaallisten ei ole sopivaa hyötyä asemastaan ja titteleistään.

Esimerkiksi turvallisuusjärjestelyt ovat kalliita, ja ne maksetaan yleisistä varoista. Myös kahdessa maassa asuminen ja niiden välillä liikkuminen aiheuttaa korkeat kulut.

BBC:n haastattelema Buckinghamin palatsin aiempi viestintäpäällikkö pohtii, mikä organisaatio ottaa vastuulleen pariskunnan turvallisuuden ja kuka tai mikä taho tämän maksaisi. Maailmanlaajuisesti tunnettu perhe tuskin pystyy elämään ilman ympärivuorokautisia turvallisuusjärjestelyitä, vaikka vähentäisi julkisen elämänsä minimiin.

Harryn ja Meghanin asunto Windsorissa remontoitiin hiljattain perusteellisesti veronmaksajien rahoilla. Nyt kun pariskunta lähtee omille teilleen, voidaan perustellusti kysyä, oliko asianmukaista käyttää veronmaksajien rahoja moiseen, ja miten pariskunnan asumiskulut vastedes katetaan.