Britannian uuden pääministerin nimi selviää tänään

Yhdysvaltojen hurja helle päättymässä ukkosmyrskyihin

Yhdysvaltoja piinannut helle on sääennusteiden mukaan päättymässä rajuihin ukkosmyrskyihin. Kansallinen sääpalvelu NWS varoittaa, että Yhdysvaltojen itärannikolle on odotettavissa myräköitä ja rankkasateita. Myös tulvariski on suuri. Lue lisää